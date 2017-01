François Hollande a promis l’enfer à Israël

Il y a quelques mois, la France a voté une résolution de l’UNESCO effaçant les liens historiques entre le judaïsme et Jérusalem. Puis devant le tollé, elle s’est simplement abstenue sur une seconde mouture du même document négationniste.

Elle vient de voter à nouveau le 23 décembre, au Conseil de Sécurité de l’ONU cette fois, la résolution 2334. Outre une pluie d’accusations infamantes, ce texte rédigé par Ramallah, qui retire à Israël tout droit sur la vieille ville de Jérusalem et même sur le Kotel, n’a pas fait tiquer l’Élysée. C’est que la diplomatie française a pris depuis longtemps la tête d’une guerre diplomatique impitoyable contre Israël, en fait une guerre contre la paix au Moyen-Orient, on le verra.

Dans les jours qui viennent cette guerre va connaitre un nouveau paroxysme. Le 15 janvier, un énorme procès public d’Israël, réunissant nous dit-on 70 pays, va se tenir à Paris, on appelle cela l’ « Initiative française. » Le lendemain, le 16, l’acte d’accusation unanimêment approuvé la veille sera vraisemblablement ratifié par le Conseil des Affaires étrangère de l’Union européenne sous la forme d’une Déclaration commune, et le 17 celle-ci pourrait donner matière à une nouvelle résolution, peut-être sous le chapitre 7, adoptée dans la foulée par l’ONU avec la bénédiction d’un Obama à trois jours du départ.

Ce qui frappe, c’est l’ardeur que met l’Élysée à persister dans l’échec. Sa théorie est la suivante: les implantations juives des Territoires sont le véritable obstacle à la paix. Elles brisent la perspective d’une solution à deux États et tout processus de négociation.

Cette théorie est fausse. Depuis Camp David en septembre 2000, les Palestiniens ont refusé toutes les propositions, y compris celle de Ehoud Olmert en 2008, qui agréait pourtant toutes leurs requêtes. Il faut porter des lunettes bien opaques pour ne pas voir que dans l’ère Obama, les Palestiniens ont systématiquement refusé de négocier malgré des prérequis humiliants auxquels les responsables israéliens s’étaient résignés. L’attitude des palestiniens est claire: obtenir un retrait israélien sur les lignes de 67 par la voie diplomatique, sans négociation, sans compromis, sans reconnaissance d’Israël comme État juif, et sans engagement de fin de conflit. Ce serait après Oslo la seconde étape d’un processus prévu par la résolution de l’OLP du 9 juin 1974, devant aboutir à l’effondrement d’Israël. A l’inverse, les implantations israéliennes dans le Sinaï n’ont empêché ni la signature d’un accord de paix avec l’Égypte, ni le retrait israélien convenu, car l’Égypte consentait vraiment à une fin des hostilités. La thèse des implantations coupables ne tient pas.

Le vrai diagnostic du blocage de la paix, c’est que les représentants palestiniens depuis Arafat ne veulent aucunement la paix avec Israël mais sa disparition, et qu’ils ont mis en œuvre une stratégie de grignotage, encouragés par l’Occident à penser qu’ils ont le temps pour eux. Nous sommes aujourd’hui dans une « Zone de paix impossible. » Alors que les chefs palestiniens poursuivent une stratégie de confrontation, les Israéliens sont acculés à une stratégie de survie. Se retirer de Jérusalem et du Jourdain serait l’équivalent d’un suicide, le retrait de Gaza ayant montré que tout territoire remis aux actuels caciques palestiniens se transforme ispso facto en base de guerre djihadiste. Trois guerres en dix ans. Une vraie négociation de paix est aujourd’hui impossible.

