Israël: un drone espion de l’Union Européenne s’écrase près du mont Hebron

Des images choquantes d’un drone accidenté révèlent que l’UE espionne les villes juives et les sites des FDI en Judée-Samarie.

Un drone avec une caméra vidéo qui s’est écrasé dans une zone boisée sur le mont Hebron a révélé une opération commanditée par l’Union européenne (UE) visant à espionner et à recueillir des renseignements sur les communautés juives en Judée et Samarie.

Le film du drone a été récupéré après qu’il se soit écrasé au vu des habitants de la ville de Ma’on en Judée. Le film montre le drone voler bas au-dessus des résidents avant de s’écraser à côté d’une voiture. Il a ensuite été récupéré par les témoins.

Les résidents ont amené le drone au Regavim Movement for Preservation of State Lands, qui l’a examiné et a été choqué de découvrir qu’il avait été envoyé par l’Union Européenne, soi-disant honnête, agissant conjointement avec les résidents des villes et villages arabes pour espionner les villes juives de Judée et de Samarie, dont certaines abritent des bases et des antennes de Tsahal. Le drone contenait de nombreuses vidéos d’espionnage, la dernière étant celle récupérée après son crash.



