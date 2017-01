Qui sont les 4 soldats morts de l’attentat au camion-bélier de Jérusalem

Les quatre soldats tués dans une attaque terroriste au camion-bélier perpétrée par un résident de Jérusalem Est, sont Yael Yekutiel, 20 ans, Shir Hajaj 22 ans, Shira Tzur, 20 ans et Erez Orbach, 20 ans

Quatre soldats tués dans une attaque terroriste de dimanche ont été identifiés comme étant le sous-lieutenant Yael Yekutiel (20 ans) originaire de Givatayim et élevée à titre posthume au rang de lieutenant, l’élève officier Shir Hajaj (22 ans) originaire de Maale Adumim et élevée à titre posthume au rang de lieutenant, l’élève officier Tzur (20 ans) originaire de Haïfa élevée à titre posthume au rang de sous-lieutenant et l’élève officier Erez Orbach (20 ans) originaire d’Alon Shvut, élevé à titre posthume au rang de sous-lieutenant.

Orbach, 20 ans, était l’aîné des six enfants d’Uri et Keren Orbach. Il a étudié à la yeshiva Neve Shmuel à Efrat, puis a continué ses études à la yeshiva Maalot.

Bien qu’il ait été exempté de service de l’armée, il a combattu pour l’occasion de faire du bénévolat, et était un cadet dans l’école de formation des officiers.

Les funérailles d’Orbach auront lieu lundi matin à 11 heures.

