Bachar al-Assad compte sur Fillon

«Si Monsieur Fillon met en application ce qu’il dit, ce sera très bien», déclare Bachar al-Assad.

Bachar al-Assad mise sur des changements en sa faveur en 2017. Le président syrien compte, entre autres, sur le président américain élu, Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, et sur le programme de François Fillon, pour que la situation continue de tourner en sa faveur en Syrie, dans la foulée de la reprise d’Alep par son régime, appuyé par la Russie.

Interrogé par trois médias français (franceinfo, RTL et LCP) dans le cadre de la visite de trois députés français sur place, Bachar al-Assad considère que «si Monsieur Fillon met en application ce qu’il dit, ce sera très bien». «Sa position sur les terroristes, quand il dit que ça reste la priorité et que l’on ne doit pas faire ingérence dans les affaires des autres pays, cette position est la bienvenue», ajoute-il au sujet du candidat du parti LR à la présidentielle française. Prudent, il rappelle que «nous avons appris dans cette région, ces dernières années, que beaucoup de responsables disent des choses et font le contraire», et ajoute ne pas avoir «de contact» avec François Fillon.

