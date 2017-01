“La vision du succès d’Israël en irrite beaucoup”

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain John Kerry s’est lancé dans une diatribe de 70 minutes contre Israël. Selon lui, la mésentente entre Israéliens et Palestiniens est plus que jamais, principalement de la responsabilité de l’État juif.

Récemment, les États-Unis s’étaient abstenus de mettre leur veto comme ils le font d’ordinaire contre une résolution de l’ONU condamnant Israël pour la colonisation dans les territoires palestiniens, la désignant comme une violation du droit international, et réclamant son arrêt immédiat.

