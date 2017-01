Italie : démantèlement d’un réseau de cyber-espionnage

La police italienne a annoncé mardi l’arrestation de deux personnes dans le cadre d’une enquête sur un réseau d’espionnage informatique visant des institutions publiques, des entreprises et des personnalités politiques.

Un ingénieur nucléaire de 45 ans et sa sœur de 49 ans, « connus dans le milieu de la haute finance romaine », sont soupçonnés de s’être procurés frauduleusement « des informations relatives à la sécurité de l’Etat », a expliqué la police dans un communiqué.

Selon les enquêteurs, ils ont agi via un réseau complexe d’ordinateurs piratés, utilisés à l’insu de leurs propriétaires.

Les deux accusés, qui habitaient principalement à Londres, sont soupçonnés d’avoir rassemblé pendant des années des informations d’ordre privé et des données sensibles sur des victimes choisies.

