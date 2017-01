Gaza: manifestation contre la pénurie d’électricité

Des dizaines de Palestiniens ont manifesté lundi dans la ville de Gaza contre la sérieuse dégradation récente de leur alimentation déjà défaillante en électricité, dernière protestation en date contre le Hamas islamiste qui gouverne le territoire

Les foyers de la ville de Gaza ne reçoivent plus guère que quatre heures d’électricité par jour, et encore moins dans les secteurs les plus mal lotis.

Les autorités ont réprimé de récentes manifestations contre la compagnie d’électricité dirigée par le Hamas en arrêtant certains des participants, a rapporté une ONG.

Les problèmes d’alimentation en électricité ont été aggravés récemment par une querelle entre le Hamas et le Fatah, parti rival qui domine la Judée et Samarie, au sujet de taxes à payer sur le combustible importé dans le territoire. Les deux parties se renvoient la balle.

