Victor PEREZ: L’Etat d’Israël jeté en pâture

Le quinze janvier prochain doit s’ouvrir à Paris une conférence internationale sur le Proche-Orient, avec quelque 70 pays, pour réitérer le soutien de la communauté internationale à la solution à deux Etats, israélien et palestinien.

Réunion politique dénoncée par le Premier ministre israélien mais tout de même maintenue.



L’avenir tracé de la France

Ce qui a aussitôt fait sortir du bois une flopée d’anciens ambassadeurs français assurant, lors d’un appel publié par Le Monde -éternel complice, que « « La France doit reconnaître l’Etat palestinien avant qu’il ne soit trop tard ».

Tous les poncifs menant le lecteur ignare et/ou antisémite à supporter cette demande ont été utilisés : « Terres palestiniennes », « siège de Gaza », « mainmise grandissante sur Jérusalem », « mépris du droit international » ou encore, mais liste non exhaustive, « gouvernement au nationalisme religieux » !

Ce qui conduit très logiquement les signataires à s’interroger ingénument : « L’Etat palestinien peut-il encore résulter d’une négociation bilatérale ? ».

La réponse coulant de cette « réflexion »ne peut être que non !

Cependant, tout quidam, refusant la lobotomisation ambiante et obligatoire, s’interrogera sur les refus « palestiniens »des deux propositions de paix émises par Ehud Barak en l’an 2000 et par Ehud Olmert en 2008 ?

Qu’a-t-il manqué alors que les « Palestiniens »réclament aujourd’hui ?

Les « frontières de 1967 », exigées de nos jours, ont été quasiment, sinon totalement offertes alors, la « décolonisation » devenant ainsi inévitable, mais aussi le partage de Jérusalem, y compris le Mont du temple mis sous tutelle internationale.

Qu’espèrent donc obtenir le gouvernement français et les pétitionnaires de plus de ce qui a été proposé par ces deux Premiers Ministres ?

-Pour tout quidam honnête intellectuellement rien de plus !

-Pour ceux connaissant les méandres de la politique arabe française faisant le jeu de l’Autorité palestinienne et de ses mandataires antisémites, sera ainsi obtenu un état reconnu quasi internationalement, certes sur le papier mais sans négociations directes et surtout sans concessions majeures « palestiniennes »pour une paix digne de ce nom !

Tel l’abandon d’un « droit de retour » de millions de « réfugiés » au sein de l’Etat du peuple juif.

Ce qui conduira, par la suite, un futur gouvernement français, docile à cette même politique arabe, et ces mêmes tristes ambassadeurs à requérir des sanctions envers l’état juif qui refuse, encore et toujours, le « droit international » !

Voilà exactement ce à quoi joue cette France encouragée par des élections qui approchent. L’électeur antisémite est à flatter !

« Un encadrement international s’impose donc dans lequel la France, amie des Israéliens et des Palestiniens, doit être au premier rang. L’initiative diplomatique qu’elle a prise est essentielle et doit être soutenue par tous les Etats responsables, proches ou lointains, désireux de définir les conditions d’une paix juste et durable ».

Interdiction de rire !

C’est là où la raison fait appel à un Donald J. Trump si désireux de vouloir mettre un coup de pied bien senti dans cette fosse à serpent ! Déjà le Sénateur Ted Cruz a prévenu les pays participant à cette farce de ne rien faire qui puisse nuire à l’allié israélien.

Quitte à froisser et à envenimer les relations avec quelques pays dits « amis », ou à faire face à une énième intifada, l’Etat d’Israël doit profiter de cette aubaine us pour construire des faits irréversibles confortant sa sécurité et ses droits sur cette terre.

Toutes autres considérations politiques nuiront grandement à l’avenir de l’Etat du peuple juif !



Source: Victor Perez

