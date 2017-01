Tsipi Hotovely dénonce la prochaine Conférence de Paris

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a évoqué la Conférence de Paris qui doit se tenir dimanche: « Cette conférence ne nous rapproche pas du tout de la paix, au contraire, elle nous en éloigne. Israël a conclu la paix avec l’Egypte et la Jordanie dans le cadre de pourparlers directs ».

Tsipi Hotovely a aussi abordé la question des localités juives de Judée-Samarie: « Le peuple juif a un lien antique et profond avec ces lieux et aucun accord signé par Israël ne stipule qu’Israël devrait cesser de construire en Judée-Samarie. L’obsession de la communauté internationale sur cette question est immorale ».

