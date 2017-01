La Syrie demande à l’ONU de punir Israël, « responsable d’attaques terroristes »

L’armée syrienne accuse Israël de bombardements près de Damas

La Syrie a envoyé deux lettres vendredi aux Nations Unies exhortant la communauté internationale à « punir » Israël, accusé par Damas d’avoir lancé des frappes aériennes contre la base militaire de Mezze près de la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon des informations publiées sur le site internet du ministère syrien des Affaires étrangères, les lettres ont été adressées au Secrétaire général des Nations Unies ainsi qu’au Président du Conseil de sécurité, exigeant que « l’ONU prenne des mesures immédiates afin de punir les agresseurs israéliens, impliqués dans la guerre terroriste contre la Syrie … et empêcher la récurrence d’attaques terroristes ».

Plus tôt, l’armée syrienne a accusé Israël d’avoir bombardé la base militaire de Mezze près de Damas, et a mis en garde Tel-Aviv contre des répercussions suite à ce qu’elle a qualifié d’attaque « flagrante », a rapporté le Jerusalem Post.

