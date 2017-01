Noëlle Lenoir – Israël-Palestine: une conférence de paix qui, paradoxalement, va attiser la haine

Officiellement, la conférence organisée à Paris ce dimanche a pour objet de résoudre le conflit israélo-palestinien. La France dit vouloir favoriser la paix en amiable médiateur. Il est difficile de croire que tel est l’objectif poursuivi. Car le gouvernement n’imaginait certainement pas qu’Israël accepterait de participer à des discussions dans une enceinte de 70 Etats, y compris la Ligue Arabe, dont la plupart ne sont pas des démocraties et lui sont hostiles jusqu’à mettre en cause son existence même… Quel est l’intérêt de mettre ainsi Israël au ban de la communauté internationale, alors que se multiplient les actes de terrorisme sur son sol et les actes antisémites sur le sol français?

L’ambiguïté de la position de la France vis-à-vis d’Israël devient un handicap pour notre diplomatie dont les orientations sont de moins en moins lisibles. En promouvant au niveau européen le boycott des produits issus des territoires litigieux, la France heurte les plus farouches partisans au sein des partis de gauche en Israël d’une solution rapide à deux Etats, et souligne dans le même temps ses contradictions car il n’est nul boycott qui frappe les importations provenant de dictatures avérées. En ne pavoisant pas aux couleurs d’Israël au lendemain de l’attentat terroriste qui s’est soldé par la mort de jeunes soldats écrasés par un camion bélier à Jérusalem, comme l’a fait l’Allemagne à la porte de Brandebourg, la France a révélé son deux poids/deux mesures.

En ne s’opposant pas à la résolution de l’Unesco de 2016 qui, revisitant les lieux saints, en fait des monuments musulmans, la France s’est écartée du principe pourtant réaffirmé par le président de la République suivant lequel « Jérusalem est une ville fondamentale pour les trois grandes religions monothéistes ».

