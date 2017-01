Le patron de presse Arnon Moses (Yediot Aharonot) interrogé par l’unité anti-corruption

Nétanyahou dénonce une campagne qui vise « à tromper le public et déformer la réalité »

Le patron de presse israélien Arnon Moses, est arrivé dimanche matin dans les bureaux de l’Unité anticorruption 433 (Lahav), pour être interrogé dans le cadre d’une enquête visant le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, selon les médias israéliens.

De son côté, Nétanyahou a dénoncé une campagne visant à « tromper le public israélien » et « déformer la réalité.

« Je le répète, il ne se passera rien car il n’y a rien », a-t-il dit, exhortant l’opposition à « arrêter les réjouissances ».

La police est en possession d’un enregistrement d’une conversation entre Moses, propriétaire du quotidien Yediot Aharonot et Nétanyahou sur l’éventualité d’apporter une couverture plus favorable au Premier ministre, d’après Channel 2.

