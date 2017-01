Préparez-vous : une vague de grand froid va déferler sur la France

Un bon conseil: prenez l’avion pour Tel Aviv!

Préparez-vous ca va piquer vif : dès mardi 17 janvier, à peine la tempête Egon passée, les températures sur quasiment l’ensemble du territoire vont passer en-dessous de zéro, selon Météo France. Et ça va s’installer !

Chaque jour sera plus froid que le précédent au moins jusqu’à au moins la fin de la semaine, où l’on devrait repasser au-dessus de la barre de zéro.

En attendant, profitez des soldes pour vous ravitailler en pulls chauds : les températures s’échelonneront entre -5 et -10°C le matin près de l’Atlantique jusqu’à moins 15 degrés dans le Nord-Est. Soit entre 5 et 8°C en-dessous des normales saisonnières.

