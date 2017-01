Confiant en Donald Trump, Benjamin Nétanyahou voit dans la conférence de Paris sur le conflit israélo-palestinien « un ultime soubresaut du passé »

Le premier ministre, qui qualifie cette réunion internationale d' »imposture », s’est déjà tourné vers la future administration américaine.

Une conférence pour le symbole? Paris accueille ce dimanche 15 janvier une réunion internationale sur le conflit israélo-palestinien, dans un contexte tendu à quelques jours de l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Un futur président sur lequel Benjamin Nétanyahou compte beaucoup pour tourner la page des années Obama.

Ce n’est pas un hasard si le premier ministre d’Israël a cloué au pilori la « futile » conférence de Paris, « imposture palestinienne sous les auspices de la France et destinée à prendre encore plus de positions anti-israéliennes ». Il l’a aussi qualifiée « d’ultime soubresaut du passé avant l’avènement de l’avenir », illustrant l’impatience avec laquelle il attend l’investiture du président républicain le 20 janvier.

Cette conférence de Paris pourrait donc marquer la fin d’une époque. Il s’agit en tout cas du dernier acte d’une série de gestes remarqués sur la question israélo-palestinienne, dont le plus important s’est produit à l’ONU le 23 décembre.

Un mois avant son départ de la Maison Blanche, l’administration du président sortant Barack Obama a en effet marqué le coup en s’abstenant sur une résolution condamnant la colonisation israélienne, la première depuis 1979. Au grand dam du président élu Trump qui avait exhorté Washington à mettre son veto et qui pourrait soutenir la poursuite des implantations une fois à la Maison Blanche.

Quelques jours plus tard, dans un discours en forme de testament politique, le secrétaire d’Etat américain John Kerry, présent ce dimanche à Paris, avait à nouveau dénoncé la colonisation et énoncé des paramètres pour la solution du conflit. Ce qu’avait évidemment peu apprécié Benjamin Nétanyahou.

Le premier ministre israélien avait accusé John Kerry d’être « obsédé » par la question des implantations et se tournait déjà vers Donald Trump en disant vouloir « travailler avec la prochaine administration américaine pour renforcer la sécurité de nos deux pays. Les dirigeants de la droite dure évoquaient aussi leurs espoirs d’annexer la plus grande partie de Judée-Samarie.

