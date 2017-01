Du climat à Israël : comment Barack Obama tente de savonner la planche de Donald Trump

La décision de Barack Obama de verser 500 millions de dollars au fonds vert pour le climat sert autant la cause environnementale que le but politique de plus en plus clair du président sortant : savonner la planche de son successeur.

L’un tempête, l’autre agit. Alors que Donald Trump multiplie, depuis son élection, les critiques de l’héritage d’Obama – de son engagement contre le réchauffement climatique à sa politique de détente avec Cuba ou l’Iran – le président sortant préside. En prenant soin de savonner autant que possible la planche de son successeur.

À deux jours de l’investiture de Donald Trump, Barack Obama a, ainsi, fait un chèque de 500 millions de dollars au fonds vert pour le climat de l’ONU, mardi 17 janvier. Difficile de ne pas voir dans ce geste une tentative de l’actuel locataire de la Maison Blanche pour consolider les acquis de la COP21, menacés par Donald Trump. Le président élu a, en effet, promis d’arrêter de “payer des millions” pour lutter contre le réchauffement climatique.

Depuis la déroute démocrate à l’élection présidentielle américaine, ce n’est pas la seule mesure prise par Barack Obama qui semble calibrée pour contrecarrer les plans de campagne de son successeur. Tour d’horizon des dernières décisions du futur ex-président qui vont peser sur le mandat de Donald Trump.

