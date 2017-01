ONU: l’envoyée de Trump fustige les préjugés de l’institution contre Israël

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a remercié Haley pour son discours la qualifiant de « vraie amie d’Israël »

Nikki Haley, choisie comme représentante permanente des Etats-Unis à l’ONU a fustigé mercredi l’administration Obama pour ne pas avoir bloqué une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant les implantations israéliennes en Judée et Samarie tout en indiquant qu’elle soutenait la solution à deux États et que les implantations son un élément qui « peut empêcher la paix ».

« L’adoption de la résolution 2334 des Nations unies, le mois dernier, a été une terrible erreur. Elle rendra plus difficile un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens », a dit Haley.

Lors de son audition de confirmation devant le Sénat mercredi, le gouverneur de la Caroline du Sud, Nikki Haley, a déclaré aux membres du Comité sénatorial des affaires étrangères qu’elle s’efforcerait de réaffirmer le message au sein de l’ONU selon lequel les États-Unis défendent et son l’allié d’Israël.

