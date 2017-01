Le chef de la police israélienne Roni Alsheich : « Malheureusement, des dirigeants spécifiques de la communauté [arabe] ont choisi d’inciter à la violence au lieu de condamner l’attaque terroriste »

Le chef de la police israélienne Roni Alsheich et la ministre de la Justice Ayelet Shaked, ont critiqué les dirigeants israélo-arabes pour leur réponse aux affrontements mortels, les accusant d’inciter à la violence mortelle.

« Malheureusement, des dirigeants spécifiques de la communauté [arabe] ont choisi d’inciter à la violence au lieu de condamner l’attaque terroriste », a déclaré M. Alsheich lors des funérailles du policier tué lors de l’attaque.

La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a écrit sur Facebook qu’ »au lieu de promouvoir la coexistence et le dialogue, ils ont traîné la situation à la violence et à la colère », a-t-elle écrit.

« J’accuse également les députés arabes présents à Umm al-Hiran. Ce n’est pas la première fois que certains des membres de la Liste arabe unifiée et des députés de Balad provoquent des effusions de sang », a-t-elle poursuivi.

« Ce sont des hors-la-loi qui se cachent derrière le masque des protecteurs de la loi. »

La députée du Likoud, Nava Boker, a demandé que le Comité d’éthique de la Knesset suspende Odeh des activités parlementaires, a rapporté le Jerusalem Post.

« Ses actes dans la manifestation aujourd’hui ont attisé les violences « , a-t-elle dit dans la lettre. « Sa présence a conduit au terrible meurtre de ce matin » a poursuivi Boker.

Le ministre de l’Agriculture, Uri Ariel, qui est chargé de réglementer les implantations bédouines dans le sud d’Israël, a déclaré que « malheureusement, la violence a été encouragée par les députés arabes qui attisent les flammes », appelant le secteur bédouin à éviter la confrontation qui envenimera la situation.

Kulanu MK Merav Ben-Ari a défendu la démolition d’Umm al-Hiran déclarant que la décision avait été prise par la Cour suprême et que l’Etat leur avait fourni des logements alternatifs dans un village voisin.

« Je suis désolé que les législateurs de la Liste arabe unifiée et le comité de suivi arabe aient choisi les moyens d’incitation et de violence à la place de la réconciliation. Même l’attaque terroriste ne les a pas empêché

