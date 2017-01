Belgique : condamnation de M’bala M’bala à 2 mois de prison ferme confirmée en appel

Il a aussi été condamné à 9 000 euros d’amende pour incitation à la haine et tenue de propos antisémites

La justice belge a confirmé vendredi en appel la condamnation de Dieudonné M’Bala M’Bala à deux mois de prison ferme et 9 000 euros d’amende pour incitation à la haine et tenue de propos antisémites, a-t-on appris auprès d’un avocat de la partie civile.

« La cour d’appel de Liège a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Liège » pour incitation à la haine et diffusion de propos haineux, a indiqué à l’AFP Me Eric Lemmens, qui représentait les organisations juives de Belgique.

Il s’agit d’une condamnation à deux mois de prison ferme, à 9.000 euros d’amende, « ainsi qu’à trois mois de prison subsidiaires à défaut de paiement de l’amende et à la publication de l’arrêt dans deux journaux belges », a précisé l’avocat.

