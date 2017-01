CIA : le Royaume-Uni a armé et encouragé les arabes contre Israël en 1948

De nouvelles preuves sont apparues pour corroborer les allégations selon lesquelles la Grande-Bretagne a encouragé la résistance arabe contre l’établissement d’un état juif en 1948, et a même aidé à armer les forces arabes pour ce qui est devenu la guerre d’indépendance israélienne.

Un document de la CIA récemment déclassifié, daté du 27 janvier 1947, résume une entrevue avec un journaliste libanais à la suite d’une rencontre avec la grand Mufti Haj Ami Al-Husseini, sympathisant nazi durant la Seconde Guerre Mondiale et une des principales voix contre la formation d’un état juif en 1948.

Selon le rapport, Atif Tibi, qui est décrit comme un ancien collaborateur nazi et propriétaire d’un journal de Beyrouth, a rencontré le mufti à la fin de 1946 pour discuter d’un partage possible du Mandat britannique pour l’autorité palestinienne, établi par la Société des Nations comme le futur foyer national du peuple juif.

