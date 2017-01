Allemagne : raid de la police après des projets d’attaques antisémites et antiréfugiés

La police allemande a mené mercredi une série de perquisitions chez des militants d’extrême droite soupçonnés de projeter des attaques antisémites, contre des réfugiés ou des policiers, a annoncé le parquet fédéral antiterroriste

L’opération qui a mobilisé 200 policiers, a eu lieu simultanément dans plusieurs régions, dont la capitale Berlin. Elle visait six personnes suspectées d’être des membres fondateurs d’un groupuscule prêt à passer à l’action violente. En lien principalement via les réseaux sociaux, ils sont soupçonnés « depuis le printemps 2016 d’avoir commencé à planifier des attaques armées contre des policiers et représentants de l’Etat, des demandeurs d’asile et des membres de la communauté juive », indique un communiqué du parquet fédéral.

Ce dernier a toutefois reconnu qu' »en l’état il n’existe pas d’éléments sur la préparation concrète d’une attaque ». Selon l’agence allemande DPA, ces militants sont soupçonnés d’appartenir à la mouvance dite des « Reichsburger » (les citoyens du Reich en allemand), des nostalgiques IIIe Reich d’Adolf Hitler, qui rassemble quelque milliers de personnes.

Elle rassemble des néonazis, adeptes de la théorie du complot et déçus de la République aux croyances ésotériques. Lors d’un précédent coup de filet contre ce mouvement en octobre, un policier avait été tué et trois autres blessés par un de ces activistes armé jusqu’aux dents à son domicile.

Lire l’article complet sur Paris Match