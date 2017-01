Un texte, voté par le Conseil de l’Europe accuse Israël de « tuer systématiquement et illégalement » des civils

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a jugé favorable mardi un rapport accusant Israël d’être responsable de la crise humanitaire à Gaza et de « tuer systématiquement et illégalement » des civils.

Le vote de cet organisme prônant la défense des droits de l’Homme au sein de l’UE, s’est tenu à Strasbourg en France et a recueilli 45 voix pour contre 12 avec deux abstentions.

D’après le rapport en question, l’Etat hébreu serait tenu pour responsable de « cas de meurtres par balles délibérés de personnes ne posant aucune menace évidente, d’un nombre effroyable d’homicides illégaux systématiques apparents ».

« En outre, les tunnels frontaliers – par lesquels transitaient la plupart des marchandises et du ravitaillement alimentant Gaza depuis 2007 – ont été détruits par les armées égyptienne et israélienne au motif qu’ils étaient aussi utilisés pour transporter clandestinement des armes et porter des attaques sur le territoire israélien », a également dénoncé le document.

