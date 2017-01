Penelope Fillon, épouse de François Fillon, visée par une enquête du parquet financier

Le parquet national financier a ouvert une enquête après les informations publiées par le Canard Enchaîné sur un potentiel emploi fictif de Penelope Fillon à l’Assemblée nationale.

Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits » après des informations publiées par le Canard Enchaîné. Selon l’hebdomadaire satirique, Penelope Fillon, épouse de François Fillon, a été employée comme « collaborateur » de celui-ci lorsqu’il était député (1998-2002 et « six mois au moins » en 2012), puis de son suppléant Marc Joulaud (2002-2007).

En soi, il n’y a rien d’illégal à embaucher un membre de sa famille comme assistant parlementaire. Selon une enquête de Mediapart, en 2014 l’Assemblée nationale a ainsi rémunéré 52 époux ou épouses de députés. La seule question que la justice devra trancher est de savoir s’il s’agissait d’un véritable emploi ou d’un emploi fictif. Les soupçons à ce propos viennent d’une autre ancienne assistante parlementaire de l’époque, Jeanne Robinson-Behre. « Je n’ai jamais travaillé avec elle, je n’ai pas d’info à ce sujet. Je ne la connaissais que comme femme de ministre », affirme l’intéressée, aujourd’hui adjointe au maire d’Angers.

