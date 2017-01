Espionnage judiciaire: un 2e enquêteur privé israélien condamné en Roumanie

Un deuxième employé d’une société privée israélienne de renseignement a été condamné à de la prison avec sursis en Roumanie pour avoir tenté d’intimider la responsable du parquet anticorruption (DNA), a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Ron Weiner, agent de la société d’intelligence économique israélienne Black Cube, a écopé d’une peine de deux ans et huit mois de prison avec sursis et 60 jours de travaux d’intérêt général, a décidé la Cour d’appel de Bucarest. Il était accusé d’avoir « harcelé » trois proches, dont le père de Laura Codruta Kovesi, magistrate qui mène une vaste offensive contre la corruption à haut niveau.

Un autre employé de Black Cube, David Geclowicz, s’était vu une infliger peine similaire en novembre.

Selon les procureurs, les deux hommes avaient effectué au printemps 2016 de « multiples appels téléphoniques proférant des menaces » et « piraté » plusieurs messageries électroniques, dans l’espoir de « découvrir de possibles faits de corruption » imputables à Mme Kovesi.

Lire l’article complet sur http://www.lorientlejour.com