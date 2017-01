Présidentielle : François Fillon renoncera s’il est mis en examen

Invité du « 20 Heures » de TF1, l’ex-premier ministre est revenu sur l’affaire de l’emploi supposé fictif de sa femme comme collaboratrice parlementaire.

François Fillon a assuré, jeudi 26 janvier, au journal de 20 heures de TF1, qu’il renoncerait à la présidentielle s’il était « mis en examen » dans l’affaire de l’emploi supposé fictif de sa femme, Penelope Fillon, employée comme collaboratrice parlementaire auprès de lui lorsqu’il était député.

Pour l’heure, l’ex-premier ministre a vigoureusement contesté les accusations d’emploi fictif, assurant qu’il n’y avait « pas le moindre doute » sur l’emploi « légal », et « parfaitement transparent » de sa femme. « Ce travail est réel, je m’en expliquerai évidement avec la justice, a-t-il poursuivi.

Le candidat de droite à la présidentielle a expliqué que Penelope Fillon travaillait pour lui « depuis toujours ». Elle a « corrigé [s]es discours », « reçu d’innombrables personnes qui voulaient [le] voir et qu’[il] ne pouvai[t] pas voir », l’« a représenté dans des manifestations et des associations » et fait « la synthèse de la presse », a-t-il ainsi énuméré. Avant de qualifier d’« abjectes » les accusations la visant, destinées selon lui à « abattre » sa propre candidature. Pour M. Fillon, « on voit bien que, derrière ça, la vraie question c’est comment combattre celui qui a gagné la primaire de la droite et du centre ».

