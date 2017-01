Le président mexicain annule sa rencontre avec Donald Trump

L’opposition faisait pression pour qu’Enrique Peña Nieto renonce à se rendre à la Maison Blanche le 31 janvier.

Les relations se tendent un peu plus chaque jour entre les Etats-Unis et le Mexique au sujet de la construction d’un mur frontalier entre les deux pays souhaité par Donald Trump. Pour marquer son opposition à ce projet, le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a annoncé jeudi 26 janvier sur son compte Twitter qu’il annulait sa rencontre avec son homologue américain, prévue à Washington le 31 janvier.

En réponse, l’intéressé a jugé qu’en l’état actuel des relations entre les deux pays, « une telle rencontre est stérile ». Et d’ajouter que le report sine die de leur entrevue avait été une décision conjointe. Quelques heures plus tôt, M. Trump avait lancé sur Twitter : « Si le Mexique n’est pas prêt à payer le mur, qui est vraiment nécessaire, ce serait mieux d’annuler la rencontre à venir. »

Cet échange sur les réseaux sociaux fait suite à la signature la veille par Donald Trump d’un décret lançant le projet de construction d’un mur entre les Etats-Unis et le Mexique dans le but déclaré d’endiguer l’immigration clandestine. Le texte mentionne en outre la présence de 5 000 policiers supplémentaires pour protéger les frontières, ainsi que la création, le long de cette ligne de démarcation, de centres de rétention pour accélérer les reconduites de clandestins.

Ces mesures sont vécues comme une humiliation au Mexique. D’autant que l’économie du pays ne pourrait pas absorber un retour important de sans-papiers alors que 12 millions de Mexicains vivent aux Etats-Unis, dont 5,7 millions sont illégaux.

