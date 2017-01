Analyse. La première semaine radicale et chaotique de Trump

Signatures de décrets, crise diplomatique avec le Mexique, lancements de plusieurs polémiques sur Twitter… Une semaine après son investiture, vendredi 20 janvier, Donald Trump a déjà fait beaucoup: « Il avait dit qu’il irait vite et très fort, il va très vite et très fort, parfois trop fort (…) Sa politique paraît pour l’instant radicale et chaotique », analyse ainsi Jean-Bernard Cadier, envoyé spécial BFMTV à Washington.