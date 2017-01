Im Tirtsou: l’Allemagne et l’Union européenne financent des ONG anti-israéliennes

Dans un nouveau rapport, l’organisation estudiantine sioniste Im Tirtsou révèle une nouvelle fois l’implication européenne dans l’activisme anti-israélien d’ONG. Par exemple, l’organisation (juive) Zokh’rot qui encourage l’enseignement de la naqba et prône un retour massif des ‘réfugiés’ en Israël comme »compensation à la naqba« , bénéficie d’un soutien financier de la part de l’Union européenne et de fondations dépendant du gouvernement allemand.

Selon ce rapport détaillé, entre 2012 et 2016, Zokh’rot a perçu la coquette somme de 4.963.843 shekels pour ses activités de propagande en Israël, dont 22% provenaient de deux fondations allemandes. D’autres ONG agissant en Israël profitent des largesses européennes: le Centre de protection de l’Individu, qui sous cette innocente dénomination assure la défense de terroristes devant la justice israélienne, Shovrim Shetika qui n’est plus à présenter, le Forum pour la Coexistence dans le Néguev, qui est un paravent à l’extension de la construction sauvage bédouine, Solidartité Sheikh Jarrah, Coalition des femmes pour la paix etc.

