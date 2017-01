La Pologne met en ligne les noms de près de 10.000 gardiens et SS d’Auschwitz

L’Institut polonais de la mémoire nationale (IPN) a annoncé lundi à Cracovie la mise en ligne de près de dix mille noms de membres du personnel du camp nazi allemand d’Auschwitz-Birkenau.

La publication de ces noms – au nombre de 9.686 selon la page internet d’IPN – « n’est que le début d’un vaste projet », a déclaré devant la presse le président de l’Institut Jaroslaw Szarek.

La liste, une compilation de renseignements portant pour le moment sur les camps d’Auschwitz et Auschwitz-Birkenau, et sur des camps secondaires associés, doit être enrichie à terme par celles des autres lieux de détention et d’extermination mis en place par l’Allemagne nazie. Au total, le nombre de noms déjà réunis est d’environ 25.000.

