Tir de missile iranien: le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit en urgence

La délégation américaine à l’ONU appelle à une réunion du Conseil de sécurité, en réaction à des tirs de missiles iraniens. Le président de l’Iran, Hassan Rohani, n’a pas réagi pour le moment.

Deux jours après le tir d’un missile iranien, vécu comme une provocation, les délégations américaines et israéliennes ont appelé à la réunion imminente du Conseil de sécurité de l’ONU.

Ce missile de moyenne portée a été tiré dimanche par l’Iran. Ce mardi, la délégation américaine du Conseil de sécurité de l’ONU a fait part de ses inquiétudes et a annoncé que l’instance allait se réunir en urgence, à sa demande. Un peu plus tôt, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU avait déjà appelé le Conseil de sécurité à agir. « A la lumière du tir de missile effectué le 29 janvier par l’Iran, les Etats-unis ont demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité », indique la délégation américaine dans un communiqué.

