Benyamin Nétanyahou: « Les médias gauchos sont en pleine campagne de chasse aux sorcières blocheviks, lavage de cerveaux »

Benyamin Nétanyahou Benyamin Nétanyahou a tenu à s’expliquer auprès des médias au sujet de la polémique qui a éclaté après la publication de son tweet soutenant l’initiative américaine de construction d’un mur à sa frontière mexicaine.

A l’occasion de son apparition au salon sur la cybersécurité CyberTech à Tel Aviv, Nétanyahou en a « profité pour expliquer ou clarifier » la teneur de ses propos au sujet du scandale.

« J’ai effectivement souligné le succès remarquable de la barrière de sécurité israélienne. Mais je n’ai pas fait de commentaires au sujet des relations entre le Mexique et les Etats-Unis, et je continuerai à avoir de bonnes relations avec le Mexique », a-t-il affirmé.

« Je pense que nos liens sont bien plus puissants qu’un désaccord passager ou un malentendu. J’ai en effet une longue, fructueuse, et très amicale relation avec le président mexicain Enrique Pena Nieto, et cela continuera ainsi », a-t-il précisé.

Lire l’article complet sur i24news