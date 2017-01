Aérien: une ligne entre Israël et le Maroc en mai prochain?

Selon des médias israéliens, le tour-opérateur israélien Flying Carpet organiserait un vol pour relier Tel Aviv à Casablanca et à Marrakech, à une fréquence hebdomadaire et ce, à partir du mois de mai prochain. Une première depuis treize ans!

Pour la première fois depuis treize ans, il semblerait que le tour-opérateur israélien Flying Carpet reliera bientôt Israël et le Maroc via des vols assurés par la compagnie low cost italienne Neos.

C’est ce que rapportent des médias locaux, ce mardi 31 janvier. Ainsi, à partir du mois de mai prochain, des vols transporteront des touristes israéliens, depuis Tel Aviv, à Casablanca et à Marrakech.

Et pour contourner l’absence d’accord aérien entre le royaume et Israël, le tour-opérateur prévoit un passage par la ville de Catane en Sicile avant de relier le Maroc.

Le prix du billet sera de 600 dollars et les vols assurés une fois par semaine, à raison d’une rotation entre les aéroports de Casablanca et de Marrakech.

