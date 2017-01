Plus de 900.000 euros perçus au total par Penelope Fillon comme assistante parlementaire et à « La Revue des Deux mondes »

Selon « Le Canard Enchaîné », la femme de François Fillon, soupçonnée d’emplois fictifs, a perçu plus de 900.000 euros comme assistante parlementaire ainsi qu’à « La Revue des Deux mondes ».

L’épouse de François Fillon, Penelope, soupçonnée d’emplois fictifs, a touché au total plus de 900.000 euros brut comme collaboratrice de son mari et à la Revue des Deux Mondes, affirme Le Canard enchaîné dans son édition de mercredi.

Deux de ses enfants employés comme assistants parlementaires. Par ailleurs, le candidat de la droite à la présidentielle a rémunéré deux de ses enfants comme « assistants » parlementaires pour 84.000 euros brut, quand il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007, affirme aussi l’hebdomadaire.

Lire l’article complet sur Europe1