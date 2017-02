France 2017 : Fillon troisième, derrière Le Pen et Macron-sondage

Les intentions de vote en faveur de François Fillon s’effondrent en raison de l’affaire des présumés emplois fictifs de son épouse et le candidat de la droite à l’élection présidentielle serait éliminé du second tour par Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dans un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique.

L’ancien Premier ministre ne récolte désormais plus que de 19 à 20% des voix, selon que le centriste François Bayrou soit candidat ou non, soit de 5 à 6 points de moins qu’en janvier.

Cette baisse s’explique notamment par le fait qu’il ne fédère sur son nom que 56% à 60% des électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour de la dernière élection présidentielle (18% à 20% lui préférant Emmanuel Macron, et 14% Marine Le Pen).

La présidente du Front national est donnée en hausse de 3 points par rapport à janvier, avec 26% à 27% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron, fondateur d’En marche !, qui récolterait de 22% à 23%, selon que François Bayrou soit au nouveau candidat pour la quatrième fois consécutive. Le dirigeant centriste ne recueillerait en effet que 4% des voix, contre 8% mesurés en janvier dernier.

