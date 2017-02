3 à 5 ans de prison requis contre Elor Azaria

« Nous estimons que la peine appropriée pour l’accusé ne doit pas être inférieure à trois ans et ne pas dépasser les cinq ans », a déclaré le procureur militaire

Un procureur militaire israélien a requis mardi entre trois et cinq ans de prison à l’encontre d’Elor Azaria, un soldat reconnu coupable d’avoir achevé un terroriste palestinien blessé et au sol en Judée et Samarie.

Après plusieurs mois d’un procès très suivi et qui a profondément divisé le pays, Elor Azaria avait été reconnu coupable d’homicide volontaire le 4 janvier. La présidente de la cour avait souligné que son tir avait tué le Palestinien, mort « inutilement ».

Lire l’article complet sur The Times of Israël