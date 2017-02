Les Palestiniens redoutent les menaces US, et doivent discuter de la question dans les prochains jours

L’administration américaine a mis en garde les dirigeants palestiniens contre le projet de traduire Israël devant les tribunaux internationaux, indiquant qu’une telle action entraînerait de sévères mesures, notamment la fermeture des bureaux de l’OLP à Washington et la fin de l’aide économique à l’Autorité palestinienne, selon des sources diplomatiques occidentales et arabes.

Les dirigeants palestiniens ont indiqué craindre de telles représailles, qui pourraient inclure la réinscription de l’OLP sur la liste des organisations terroristes des Etats-Unis.

