Israël: 9 ans de prison pour un Palestinien accusé de pirater des drones militaires

Un ingénieur en informatique palestinien a été condamné à neuf ans de prison pour avoir piraté des drones militaires au profit du mouvement islamiste Jihad islamique, a indiqué jeudi le ministère israélien de la Justice.

Majid Oweida, 23 ans, originaire de la ville de Gaza, avait plaidé coupable cette semaine de plusieurs chefs d’accusation, dont « appartenance à une organisation interdite » et espionnage, devant un tribunal de Beersheva (sud) qui a statué jeudi sur sa condamnation.

L’ingénieur palestinien a admis avoir mis au point en 2015 un logiciel « pour pirater et gérer les images prises par des drones dans le ciel de Gaza et destinées aux forces de sécurité (israéliennes) », d’après le ministère de la Justice.

