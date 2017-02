L’armée israélienne a effectué des travaux en territoire israélien pres la frontière libanaise. Le hezbollah pretend que les véhicules israéliens ont traversé la frontière libanaise.

Des véhicules israéliens filmés « en traversant la frontière libanaise », l’Etat hébreu dément

Un compte YouTube proche du Hezbollah publie une vidéo montrant un bulldozer et un char israélien « en train de franchir la ligne bleue » au niveau de Mays al-Jabal.

Un média affilié au Hezbollah a déclaré mercredi, vidéo à l’appui, que Tsahal « a violé la ligne bleue » marquant la frontière entre le Liban et Israël, des allégations démenties jeudi par Israël.

Dans la vidéo, de près de deux minutes, mise en ligne mercredi sur YouTube par le « média militaire central », proche du parti chiite libanais, un bulldozer et un char israélien de type Merkava apparaissent « en train de franchir la barrière technique » qui délimite la frontière entre le Liban et Israël.

Le média pro-Hezbollah affirme que ces images ont été tournées au niveau du village libanais de Mays al-Jabal situé au Sud-Liban, dans la zone de Kroum Charki.

Jeudi, moins de 24h après la publication de ces images, Tsahal, citée par des médias israéliens, notamment le Jerusalem Post, a démenti toute infraction.

Elle ne remet toutefois pas en cause les images publiées, mais affirme que les travaux entrepris par Tsahal ont été effectués en territoire israélien, c’est-à-dire au sud de la ligne bleue, rapporte le Jerusalem Post.

Tsahal affirme également avoir notifié en amont la Force intérimaire des Nations unies au Liban.