Analyse: Trump va-t-il changer les relations entre le Royaume-Uni et Israël?

Depuis l’élection de Trump, la GB a changé d’attitude envers les États-Unis et Israël

Le Premier ministre britannique Theresa May a condamné mercredi à la Chambre des communes l’interdiction pour les voyageurs israéliens d’entrer dans les pays arabes.

Elle a déclaré à ses collègues parlementaires et aux téléspectateurs qui assistaient à la séance hebdomadaire de questions-réponses que « cette Chambre devrait être consciente de la discrimination et de l’interdiction qui existent partout dans le monde, en particulier pour les citoyens israéliens. »

Une telle déclaration concernant la discrimination subie pendant des décennies par les Israéliens voyageant à l’étranger est certainement inhabituelle et attire l’attention sur un changement potentiel de la position du Royaume-Uni sur Israël.

