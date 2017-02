Bilan des blessés pendant l’évacuation d’Amona

Une personne a été piquée par un scorpion et une autre souffre de brûlures chimiques, mais la majorité des personnes ne sont blessées que superficiellement

Au total, 57 personnes, pour la majorité des membres des forces de l’ordre, ont été légèrement blessées lors des opérations d’évacuation d’Amona hier et aujourd’hui. Ils ont été conduits dans des hôpitaux de Jérusalem, selon le Magen David Adom.

Parmi les blessés, 42 étaient des policiers et des agents de la police des frontières, et 15 étaient des manifestants.

La plupart des victimes souffraient d’hypothermie ou de légères contusions. Un agent de police a été victime de brûlures après qu’une substance chimique a atteint son visage.

Lire l’article complet sur The Times of Israël