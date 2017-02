La Maison Blanche a toutefois affirmé n’avoir pas encore pris de position officielle sur le sujet

La Maison Blanche a estimé jeudi soir que la construction de nouveaux logements dans les Territoires pourrait « ne pas aider » à résoudre le conflit israélo-palestinien, tout en affirmant n’avoir pas encore pris de position officielle sur le sujet.

« Si nous ne pensons pas que l’existence des implantations est un obstacle à la paix, la construction de nouvelles implantations ou l’expansion de celles existantes au-delà de leurs frontières actuelles pourrait ne pas aider à atteindre cet objectif », a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche dans un communiqué.

De son côté, l’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a déclaré qu’il était encore « trop tôt » pour savoir si la déclaration américaine aura un impact sur les implantations.

Depuis le 20 janvier et la prestation de serment du nouveau président américain, Israël a annoncé la construction de plus de 6.000 logements en Judée et Samarie et à Jérusalem.

