L’UE essaie de trouver une position commune face à Trump

LA VALETTE (Reuters) – Les dirigeants européens, réunis en sommet à Malte, ont voulu afficher vendredi un front uni face à la nouvelle administration américaine mais ne partagent pas tous la même analyse sur la manière de répondre aux annonces et initiatives de Donald Trump.

Les déclarations du président américain sur le caractère obsolète de l’Otan, sa volonté d’un repli protectionniste dans les échanges commerciaux et son décret anti-immigration ont pris de court les Vingt-Huit qui se retrouvaient pour la première fois depuis son investiture, le 20 janvier.

La Première ministre Theresa May, qui a été reçue à la Maison blanche la semaine passée, a informé ses partenaires des échanges qu’elle a eus avec le nouveau président, leur assurant que ce dernier était déterminé à coopérer dans la défense de l’Europe.

Lire l’article complet sur Capital.fr