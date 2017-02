Des Casques bleus attaqués par le Hezbollah dans le sud du Liban

Des « civils » ont attaqué vendredi des Casques bleus de l’Onu en patrouille dans le sud du Liban, endommageant leurs véhicules mais sans faire de blessés, a indiqué une mission onusienne dans un communiqué.

Des « groupes d’hommes agressifs » ont freiné vendredi matin dans les zones de Mansouri et Majdal Zoun l’avancée de deux patrouilles des Casques bleus, a déclaré la force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), déployée le long de la ligne de démarcation avec Israël.

« Des civils ont tenté de (leur) bloquer la route (…) et ont attaqué les Casques bleus », a précisé le communiqué.

Ces derniers ont été obligés de pousser de côté les véhicules des civils utilisés comme barrages afin de se dégager sains et saufs des localités, a ajouté le texte, précisant qu’aucun Casque bleu n’avait été blessé. La force de l’Onu a seulement déploré des véhicules endommagés.

