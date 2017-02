L’ambassade russe en Syrie de nouveau visée par des tirs d’obus

« Les 2 et 3 février, l’ensemble de l’ambassade de Russie en Syrie a été visé à deux reprises par des tirs d’obus », à partir d’un quartier de la capitale syrienne occupé par les « terroristes », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’un des obus a explosé sur le territoire de l’ambassade entre un bâtiment administratif et un immeuble d’habitation et l’autre à 20 mètres de l’entrée principale de la mission diplomatique russe, selon la même source. Les tirs « n’ont pas fait de victimes, mais ont infligé un préjudice matériel », précise le communiqué.

Lire l’article complet sur http://www.lorientlejour.com