Macron à Lyon : la démonstration de force tranquille

En meeting au Palais de sports de Lyon, ce samedi, Emmanuel Macron a annoncé avoir rassemblé 8.000 personnes – Michel Euler/AP/SIPA

En meeting samedi après-midi à Lyon, le candidat à la présidentielle a lancé la dernière ligne droite de sa campagne, avec le costume de favori des sondages.

A peine arrivé au pupitre, Emmanuel Macron prévient : « Ce n’est pas une démonstration de force ». Pourtant, ça y ressemble beaucoup. Samedi après-midi, le candidat à la présidentielle organisait un grand meeting à Lyon. L’occasion de montrer sa capacité à mobiliser militants et soutiens et ainsi légitimer son nouveau statut de favori des sondages.

Au Palais des sports de Lyon, la foule était arrivée en masse plus d’une heure avant l’ouverture des portes. La salle peut accueillir entre 6.500 et 7.000 personnes. Sur les écrans géants, Emmanuel Macron annonce lui-même 8.000 personnes dans la salle et autant à l’extérieur. « Vous pourrez dire ‘j’y étais’ », lance l’ancien ministre de l’Economie.

