Sodastream frappe fort contre l’étiquetage anti-Israël : une étiquette arborant l’Étoile de David

Le fabricant israélien de machines à soda, Sodastream, va étiqueter tous ses produits avec l’Étoile de David et le message « Ce produit est fabriqué par des Juifs et des Arabes travaillant dans la paix et l’harmonie », a annoncé dimanche son directeur général, Dan Birnbaum.

« Je suis fier d’être Israélien, et j’ai donc mis mon drapeau sur 50 millions de produits fabriqués en Israël. Je souhaite que chaque entreprise israélienne exportatrice en fasse de même, que ce soit avec des tomates, des puces informatiques ou des tuyaux d’irrigation. Soyons fiers d’être les ambassadeurs de l’État d’Israël », a-t-il expliqué.

Lire l’article complet sur http://www.lemondejuif.info