Démantèlement d’une cellule terroriste du Hamas prévoyant des attaques en Israël

Dans une opération conjointe menée par le Shin Bet, l’armée israélienne et la police, une cellule terroriste du Hamas opérant à Hebron qui prévoyait différentes attaques contre des Israéliens a été démantelée, indique un communique du Shin Bet lundi.

Les terroristes avaient planifié des attaques à l’arme à feu, des enlèvements de soldats et de civils ainsi que des attaques aux explosifs sur le territoire israélien et dans la région de Hebron.

