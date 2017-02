Nétanyahou demande à May d’arrêter de financer ‘Breaking the Silence’

‘Breaking the silence’, est une ONG qui offre une plate-forme à des vétérans de l’armée israélienne pour soumettre les abus présumés commis à l’égard des Palestiniens pendant leur service militaire

Nétanyahou a déclaré aux journalistes israéliens à Londres qu’il avait demandé à Theresa May de mettre un terme au financement gouvernemental de l’association ‘Breaking the Silence’, une organisation qui offre une plate-forme à des vétérans de l’armée israélienne pour soumettre les abus présumés commis à l’égard des Palestiniens pendant leur service militaire.

Au mois de décemnre dernier, le ministre de la Défense d’alors, Moshe Yaalon avait interdit la présence de l’ONG de tous les événements impliquant des soldats.

