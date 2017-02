Tsahal riposte pour la 3e fois après des tirs en provenance de Gaza

L’alerte aux roquettes a été entendue dans plusieurs communautés frontalières de la bande de Gaza

Tsahal a riposté lundi soir pour la troisième fois après de nombreux tirs entre militaires et groupes terroristes, dont des tirs roquette sur le territoire israélien en provenance de Gaza.

Des coups de feu ont été tirés sur les forces de Tsahal lundi après-midi près de la frontière de l’enclave palestinienne.

Plus tôt dans la journée, l’armée de l’air israélienne a ciblé trois positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza en représailles à un tir de roquette depuis l’enclave côtière ce matin, a indiqué l’armée israélienne.

L’alerte aux roquettes avait plus tôt retenti dans la région d’Ashkelon ainsi que dans plusieurs communautés frontalières de Gaza.

