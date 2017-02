Nétanyahou : tolérance zéro pour les tirs de roquettes menés depuis Gaza

Lors du dernier incident, les chars israéliens ont frappé le Hamas après des tirs sur les soldats israéliens et des roquettes dans le sud de pays

Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou a déclaré qu’Israël ne tolérerait pas une « goutte » de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Les tensions ont commencé à grimper dans l’enclave côtière ce lundi.

Plus tôt dans la journée, des avions et des tanks israéliens ont frappé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza en réponse à une roquette tirée depuis la côte sud d’Israël, et des tirs qui visaient les troupes de l’armée israélienne.

« Ma politique consiste à répondre avec fermeté à toute attaque de roquette », a déclaré Nétanyahou depuis Londres, où il est en visite officielle. « Nous serons fermes dans cette réponse. »

Au total, l’armée israélienne aura frappé le Hamas à 5 endroits différents à Gaza, notamment une base navale près de la ville de Jabaliya.

