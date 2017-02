Le chômage en Israël tombe à un nouveau plus bas

Le chômage est tombé à un niveau record de 4,3% en décembre, en baisse par rapport à 4,5% en novembre, alors que les salaires continuent d’augmenter.

Le taux de chômage en Israël est tombé à 4,3% en décembre, selon les chiffres publiés aujourd’hui par le Bureau central de la statistique, battant le record précédent de 4,5% fixé en novembre.

Comme dans les deux mois précédents, la majeure partie des créations d’emploi a été des emplois à temps plein. Le taux de participation à la population active a légèrement diminué chez les hommes et a augmenté chez les femmes.

Suite à la publication des données, Ofer Klein, chef de service à l’économie et de la recherche chez Harel Investments Assurance et services financiers Ltd. (TASE: HARL) prédit que la tendance à la hausse des salaires se poursuivra. “Selon notre estimation, le faible taux de chômage continuera à soutenir une hausse des salaires en 2017, principalement dans les professions avec un grand nombre d’emplois disponibles”, a écrit Klein. “Parallèlement, contrairement aux deux dernières années, nous ne nous attendons pas à une nouvelle baisse du taux de chômage, étant donné l’augmentation du salaire minimum et le fait que l’économie est très proche du plein emploi”.

Le taux de chômage est tombé en dessous de 5% en 2016 pour la première fois, alors que le salaire moyen a augmenté de 2,5 à 3% par an pour la deuxième année consécutive. Les chiffres annuels du Bureau central de la statistique montrent que le taux de chômage parmi les 15 ans et plus a chuté à 4,8% en 2016, contre 5,3% en 2015. Le taux de chômage chez les hommes de 15 ans et plus a chuté de 5,1% en 2015 à 4,7 % En 2016 et le taux de chômage chez les femmes de 15 ans et plus a chuté de 5,4% en 2015 à 4,9% en 2016.

